Siste ord: Hvilket univers går du glipp av?

Dette er en følg drømmen-, alt er mulig-historie. Jeg har den fra podkasten Invisibilia, og jeg gjenforteller den dels for å få flere til å høre på denne fabelaktige serien, og dels fordi mitt eget ferieliv ikke byr på så mye å melde om. Men mest fordi historien vekker motstridende følelser i meg.

Her er den: Daniel Kish måtte fjerne øynene på grunn av kreft da han var ett år gammel. Han var en vilter og eventyrlysten liten fyr, og moren bestemte seg for at trange rammer, det skulle ikke sønnen hennes ha, selv om han ikke kunne se.