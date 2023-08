Vilje av stål

Vet du hva som er likheten mellom toppidrett og vinlaging? Du må ha skikkelig, skikkelig lyst til å bli best.

Publisert: 09.08.2023

Som regel starter det som en romantisk drøm på ferie. Et ektepar sitter på utenlandsk restaurant og nyter en helt fenomenal vin. Kvelden er perfekt. Gresshopper gnisser i det fjerne, temperaturen lun.

Vinranker dekker de nærliggende åssidene. Hun åpner Vinmonopolets app og finner ut, til sin store forferdelse, at vinen ikke er til salgs i Norge. Ekteparet får en idé. Hva med å starte med vinimport? Hvor vanskelig kan det være?

Eksempel nummer to, som også vanligvis skapes på ferie. Et ektepar besøker pittoresk vingård.

Nå oppdager de at nabogården er til salgs. Slitt, definitivt. Solid behov for oppussing. Men de har jo tid og egenkapital. Opp gjennom brystkassen bobler en ny drøm. Hva med å lage egen vin? Det skal bli en internasjonal suksess. Hvor vanskelig kan det være?

Jeg har ikke tall på hvor mange slike henvendelser jeg har fått opp gjennom årene. I starten svarte jeg utførlig. Nå pleier jeg respondere med to ord: La være! Både import og vinlaging er skikkelig, skikkelig vanskelige greier. Jeg sier ikke det er umulig. Men ønsket skal være så sterkt at det gjennomborer brystkassen din. Du skal stå i motgang, fiasko, svik og repetitivt arbeid over år. Lite romantikk, hardt arbeid. Feriemotivasjon er ikke nok. Så hva kan drive deg da?

– Hvis jeg visste hva som ventet oss, hadde vi ikke gjort det.

Varianter av denne setningen har jeg hørt fra alle de engelske vinprodusentene jeg har intervjuet denne sommeren. Charles og Ruth Simpsons er i dag ledende produsenter, særlig på engelsk hvitvin. De har sett hele årganger forsvinne i frost og regn uten mulighet til å redde avlingen.

Husker du Wendy og Charles Outhwaite som sa opp jobben for å lage Ambriel wines? De hadde investert betydelig for å plante ny vinmark. En regnefeil holdt på å ødelegge hele prosjektet. Druer som ikke blir modne. Inntekt som regner bort. Å vinne den viktige kontrakten, for så å oppdage at du ikke har nok vin.

I vår urbane hverdag har vi glemt noe essensielt: Naturen spør ikke om lov. Mennesker kan ikke styre været. Tusen ting kan gå galt, på ethvert tidspunkt, i prosessen fra jord til flaske. Denne sommeren kjenner jeg en sentimental, inderlig takknemlighet for råvarene. Jeg har tatt meg i å snakke pent til en rødløk. Fascinere av cheddar. Fotografere kalkstein. Bære vinflasker som nyfødte babyer.

Jeg mener seriøst du skal droppe drømmen om å lage vin. Og i samme slengen – gi en solid honnør til de som fremskaffer den. For jobben ligner med toppidrett enn noe annet.

