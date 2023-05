Vinskolen: Seks gode anbefalinger på boks og pose

Det som kommer er lyst, det er lett og ganske deilig.

05.05.2023 13:45 Oppdatert 09.05.2023 16:13

Å spå er en krevende øvelse. Jeg har likevel tenkt å gjøre et forsøk. Vent litt, skal bare pusse støvet av krystallkulen ... Hm – hva er det jeg ser her? Denne sommeren vil du møte en høy, mørk skjønnhet. Nei da, bare tuller. La meg forsøke igjen.

Denne sommeren vil du stå på en konsert eller festival. Og plutselig blir du oppmerksom på at ungdommen danser rundt med aluminiumsbokser i hendene. Men det er ikke øl i dem, det er vin. Vin på boks, tenker du. Finnes sånt? Smaker sikkert ræl. I baren ser du at utvalget på tapp er utvidet. Ikke bare finner du langt flere ølsorter, deriblant noen lokale. Du kan også få sider. Selvsagt er den norsk og smaker skikkelig digg. Boksene kan pantes. På baksiden av lettvektsflasken du rasket med deg fra Vinmonopolet, ser du at også den kan pantes.

På sommerfesten med jobben velger minst en tredjedel av gjengen å være alkoholfri. Og ingen virker å reagere negativt på det. De kan ta det valget uten å bli utspurt, latterliggjort eller presset av en brisen fyr på regnskap. Du tar en slurk og smaker. Noe fermenterte greier, som lukter av hylleblomst og urter. Oi, det smaker godt!

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.