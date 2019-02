(Stavanger Aftenblad): Spredte godværsskyer hvilte over oljebyen siste søndag i juni 2014, og hadde du stanset på rødt lys i Haugåsveien den formiddagen, ville du trolig ha sett Siw.

Du ville ha sett en naken kvinne stå i et åpent vindu i annen etasje av et blått, falmet rekkehus. Du ville ha sett at flammer slikket veggene rundt henne, og at en annen kvinne sto nede på plenen og ropte.