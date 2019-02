– Jeg kom til Norge fra Somalia for å søke asyl i 2003. Da jeg først kom til Norge, kom jeg alene med buss til bussterminalen i Oslo. Jeg visste ikke hvor eller hvordan jeg skulle søke asyl. Rett før bussen kjørte inn på galleriet, så jeg to somaliske menn som satt på trappen foran Jernbanetorget. Da bussen stoppet, løp jeg gjennom hele galleriet for å nå dem. Jeg var redd for at de to var de eneste somalierne i Oslo. De tok meg med til immigrasjonskontoret på Grønland. Da jeg satte fot på Grønland, var det nesten som å være tilbake i Somalia!