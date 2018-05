En morgen i mars 1954 fikk en tolv år gammel jente se solen stå opp to ganger over stillehavsatollen Rongelap, 400 mil sørvest for Hawaii. Den andre solen var først blendende hvit, så oransje. Lyset ble fulgt av en dump torden.

– Det var tidlig om morgenen, og jeg hjalp mamma med å lage frokost. Da vi så lyset og hørte lyden, ble vi livredde alle sammen. Vi trodde at det hadde brutt ut en ny krig, forteller Lemeyo Abon over 60 år senere.