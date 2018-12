Naturen endrer seg hele tiden, og nå er det stillehavsøstersens tur til å flytte på seg. Den bryr seg lite om at vi mener at dens tilstedeværelse langs kysten vår er unaturlig. Spørsmålet er hva vi har lyst til å gjøre med det. I og med at dette er en matspalte, har du sikkert gjettet hva jeg mener er løsningen.

Østers nyter heldigvis en stadig sigende popularitet på norske tallerkener, og godt er det. For i stedet for å bruke kjeft på de invaderende skjellene, bør vi selvfølgelig heller putte dem i munnen i så stor skala som mulig. Det krever mer enn at du og jeg plukker noen skarve individer hver.