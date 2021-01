– Hvorfor skal jeg dra til den kirkegården? Den er full av tapere.

Donald Trump fikk mennesker verden over til å måpe. Klype seg i armen. Nekte å tro hva de hørte, så og leste. Gjennom fire lange år.

«Et angrep på demokratiet» ble det kalt da Trump-supportere tok seg inn i den amerikanske kongressbygningen onsdag 6. januar. Statuen av president Ford som står i rotunden, ble utstyrt med caps og flagg. Foto: Miguel Juarez Lugo / ZUMA Wire

Skrytetalene, fornærmelsene, avskjedigelsene, mageplaskene og sensasjonene var så hyppige og bisarre at det begynte å bli for mye. Mange orket lenger hverken å la seg sjokkere eller overraske av Donald Trump – inntil den avsluttende megaskandalen da Trump-tilhengerne stormet kongressbygningen for åpent kamera.

Hvordan startet det? Og hvordan kunne det gå som det gjorde? Her er ti av de mest bemerkelsesverdige Trump-trampene på veien til en trist sorti.

Tidenes største lille folkemengde Bildet fra Barack Obamas innsettelse viste langt mindre folkemengder enn bildet fra Donald Trumps innsettelse. Det var bare ikke alle som så det like tydelig som Trump.

«It is going to be America first. America først!» Det var disse ordene som ble gjentatt og gjentatt og som fikk det til å gå kjølig nedover ryggen på europeere og andre ikke-amerikanere. Det var den 20. januar 2017, og straks sa retorikkekspert Kjell Terje Ringdal til Aftenposten at Donald Trump hadde holdt historiens kanskje aller styggeste innsettelsestale.

Men aldri hadde flere kommet til Washington for å hylle en fersk president. Ifølge Trump. De mange bildene som dokumenterte at svært mange flere hadde møtt opp til innsettelsen av Barack Obama var fake, mente han. Svindel. juks.