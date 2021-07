Marita Staursets (24) skjermtid var rekordhøy under pandemien

Pandemi og arbeidsløshet førte Marita Staurset (24) inn i en hverdag med 12 timer skjermtid. Til slutt tok hun grep: – Jeg har fått bedre tid til å leve.

En hverdag bestående av å dra tommelen meningsløst over skjermen. Time ut og time inn. Øynene klarer så vidt å registrere hva som dukker opp, før noe nytt tar over oppmerksomheten.

Slik har pandemi-året til Marita Staurset (24) stort sett utspilt seg. Enkelte dager har hun vært opptil 12 timer på mobilen, viser skjermtidoversikten på Iphonen hennes. Gjennom flere måneder var gjennomsnittet på åtte timer per dag.

– Jeg var for avhengig. Jeg kunne skrolle mange timer i strekk. Jeg kjente at jeg ble veldig sliten og fikk ikke fokusert på andre ting. Hele dagen gikk bort. Jeg våknet, begynte å skrolle, og plutselig var det middagstid uten at jeg kom meg ut av sengen. Det var ikke sunt, sier hun.

Staurset kjente på fantomvibrering (innbilte vibrasjoner fra mobilen) og en helt ekstrem trang til å sjekke og svare på alle varsler som tikket inn så fort som mulig. Den høye skjermtiden påvirket humør og søvn.

Noe måtte gjøres.

Marita Staurset (24) gikk drastisk til verks da hun skulle forsøke å kutte ned skjermtiden.

Vi har forsøkt å finne de beste rådene for å fysisk legge bort mobilen i flere timer, og ikke ta den opp før du faktisk skal gi noen en beskjed. Et av rådene tar oss flere år tilbake i tid.

