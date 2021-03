– Dette blir min vårvin

Akkurat i det vi går inn i en ny nedstengning, synes jeg Vinmonopolet kommer med et plaster på såret.

13 minutter siden

Alle leter etter den neste store greia. Hva er trendene nå? Hvilke smaker vil folk ha?

Bare tenk på New Zealand. De råsjarmerte et helt verdensmarked med druen Sauvignon Blanc på rekordtid. Den distinkte duften av fersken og nesle ble ikke bare et varemerke, men selve grunnmuren landet bygget seg opp til å bli en vinnasjon på.

Helt siden da har jakten vært i gang. Hvilken drue blir det neste gang? Mange har spådd Pinot Gris som arvtager. Druen er lett å like. Fyldig i kroppen. Gir store avlinger og er ganske lett å lage. Men gjennombruddet uteblir.

Hvorfor? Because it’s boring, utbrøt en vinprodusent til meg. Han la hodet bakover og ropte det ut, som om han ikke orket et eneste sekund til av kjedsomhet. Boooooooring!

Fakta Hva og når? Hva: 1074 nye viner eller årganger tilgjengelig gjennom Vinmonopolet. Av disse får 49 viner fast hylleplass, og blir en del av hva vi kaller basisutvalget. Tema denne gangen er blant annet druen Pinot Gris, og vinområder som Canada og portugisiske Colares. Når: Vinene blir tilgjengelig i hyllene fredag 5. mars, men kan forhåndsbestilles i app eller på nettsidene vinmonopolet.no Vis mer

Akkurat! Pinot gris må temmes. Du må unngå grådighet. Ikke ta for mange drueklaser av vinstokken. Ikke ta snarveiene. Beste kloner. Beste vinmarker. De som klarer det, krones med seier. I et hav av intetsigende, kommersiell pinot gris finnes det noen stjerner som skinner. Fra fredag 5. mars finner du flere av dem i hyllen.

Hvitvinene passer perfekt til våren. En avkjølt slurk i solveggen. Som følge til asparges, salater, skalldyr og fisk. Nyhetsslippet av vin i mars er betydelig. En ting er disse vinene som får fast hylleplass. Noe annet er alle de hundrevis av smakene i bestillingsutvalget, som du ikke ser. Jeg har plukket ut mine ti favoritter som står i hyllen.