Inviter venner på blindsmaking av vin

Nå skal jeg lære deg å smake slik proffene gjør – hvis de tør. Inviter over noen venner og gjør det til en morsom selskapslek.

25. juni 2021 07:00

Selvsagt var jeg litt sent ute. Så da jeg kom inn i forelesningssalen, var det bare én ledig pult: den like foran læreren. Det var flere år siden jeg hadde sittet på skolebenken sist, men jeg husket umiddelbart følelsen. Det milde ubehaget ved å være utenfor komfortsonen.

Tema for dagen var viner fra California, og de ble skjenket blindt. Det betyr at de som smaker, ikke vet hva de har i glasset. Åtte nummererte viner. Oppgaven er enkel og krevende på samme tid. Snus, smak og spytt. Si hvilken drue som er brukt. Hvilken kvalitet vinen har. Hvordan den er laget. Hvilken stil den er laget i. Og hvor vinen er i sin livssyklus.

Vanskelig? Absolutt. Og nettopp derfor er det enklest å la være. Oftere og oftere lot jeg det gli. Nå vet jeg nesten alltid hvilken vin jeg har i glasset og hva den koster.

Kan etiketter blende?

Har vinanmeldere fordommer og innlærte preferanser? Definitivt. Selv om blindsmaking er krevende, finnes det en stor gevinst i den andre enden. Læring uten staffasje.

Så nå tenkte jeg det var på tide at du også får prøve.

Jeg har satt opp viner i par. Inviter over noen venner og gjør det til en morsom selskapslek. Du trenger to glass foran deg og en skjenkeassistent, for det er ikke lov å jukse. Hele poenget er at du ikke skal smugtitte på flaskene. Dekk dem til med aluminiumsfolie eller sokker. Skjenk vin i karaffel og nummerer dem med en Whiteboard-penn. Er du klar? Da går vi i gang.

