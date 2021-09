A-magasinet Karmøy Birgitte Tengs-saken: Hvordan kunne vi ta så feil?

Som karmøybu har jeg i alle år ment at fetteren gjorde det. Og jeg har ikke vært alene om det.

Pål Vegard Hagesæther Journalist

Tomm W. Christiansen Fotograf

17 minutter siden

Et jordskjelv rammet Karmøy fredag 3. september. Hvor sterkt det var på skalaen, varierte nok mye. For noen gynget det bare litt på overflaten. Andre sitter igjen rystet langt ned i grunnvollene.

Også jeg kjente vibrasjonene, som utflyttet karmøybu i Oslo. Samme dag som den nye siktelsen blir kjent, flyr jeg hjem til gamle trakter. Jeg var 18 år da Birgitte Tengs ble drept, gikk ett år over henne på naboskolen i Haugesund, kjenner området der hun bodde. Jeg møtte henne aldri. Men jeg husker hvordan saken mørkla hele Haugalandet. Venninner ble redde for å sykle alene i mørket, folk i omgangskretsen ble avhørt, teorier og rykter om mulige gjerningspersoner florerte. Sa du at du kom fra Karmøy, var saken det første folk utenbysfra spurte om. «Kjente du henne?»

