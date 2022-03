Ingvild Tennfjord

Vinskolen: Våren kaller

Jeg orker ikke å vente lenger. Her er seks smaker som hjelper våren litt på vei.

Jeg nærmest drakk det første vårlyset som spredte seg over takene i nabogrenda. Snart ble det et ritual. Ut på kjøkkentrappen hver morgen for å se de første solstrålene lyse opp en ny dag. Men i dag skjedde det noe. Jeg sto barføtt i morgenkåpe på trammen, og det jeg så var snøfnugg. SNØ!

I teorien vet jeg godt at vinteren kan ta slike grusomme comeback til langt ut på våren. Sometimes it snows in april, sang Prince. Men i år finner jeg meg rett og slett ikke i det. Ikke når krig og usikkerhet herjer. Jeg trenger vår, og jeg trenger den nå. Så jeg trampet inn til skrivebordet mitt, kastet om på alle planer og skrev denne spalten. Mine damer og herrer: Her er viner som gir meg følelsen av vår, enten den manifesterer seg fysisk eller ikke.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.

