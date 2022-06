Psykolog Frode Thuen: Hvordan finne seg selv igjen?

Hun opplevde kjærligheten fra skyggesiden. I ettertid ser hun at ved å idealisere en annen eller et forhold, gjør man seg selv liten.

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

I går 22:55

For en tid tilbake skrev jeg til deg og fortalte om hvordan den store kjærligheten hadde vist seg fra skyggesiden. Og hva den gjorde med meg og mine tanker om meg selv, da den gikk til grunne. Hvordan selvfølelsen i ettertid la seg som en klam hånd over den jeg engang var, for bruddet mellom oss avlet handlinger drevet av desperasjon, sinne og avmakt.

I møte med lidelse og lengsel mistet jeg evnen til selvinnsikt og selvomsorg. Fokuset var hele tiden rettet mot ham: Hva han gjorde og sa, alt han ikke sa, hva han kanskje mente med det han sa, og hva jeg hadde behov for at alt skulle bety. Tolkningsfeberen var høy og gjorde meg utslitt.

Kan man elske en fortid som aldri var, og en fremtid som aldri ble? spurte jeg den gangen. Kommer man seg videre når lengselens røtter stikker så dypt? Gode råd var dyre, og dine innspill ble en inngangsbillett til reisen for å finne tilbake til meg selv.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

