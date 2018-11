Jeg tar helst ikke telefonen. Men jeg tar veldig mye på den. Jeg tar på den, og stadig svarer den på mine berøringer. Den dirrer tilbake. Denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser er denne gang kommet til bokstaven A. Det er A for Alenefølelsen. Jeg skriver om den positive alenefølelsen. Det er altså den gode evnen til å være alene uten å ha det dårlig. Blir det for lite av den, blir det for mye av den dårlige alenefølelsen – ensomheten.

Jeg har en faglig helt. Den britiske barnelegen og psykoanalytikeren Donald W. Winnicott skrev viktig og vakkert om å bli oss selv. Han var opptatt av at vi er grunnleggende avhengige. «Det finnes intet spedbarn,» skrev han.