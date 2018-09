Da jeg begynte i kokkelære, ble jeg møtt med «de fire store». Det handlet hverken om Bjørnson, Lie, Wergeland eller Ibsen, men snarere om de mest hverdagslige grønnsakene man kan tenke seg: løk, gulrot, purre og selleri. Det fantes knapt en suppe, kraft eller gryte som ikke bar med seg spor av disse.

Jeg er ikke like rigid lenger. Ofte synes jeg en kraft kan være vel så god med kun løk eller hvitløk, at sellerien av og til kan virke forstyrrende og at purren ofte er best for seg selv. Like fullt skjønner jeg hvorfor akkurat disse fire er de viktigste.