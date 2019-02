Grytidlig lørdag 13. oktober 2018. Karla (27) tar de første skrittene ut av busstasjonen i San Pedro Sula, en av verdens farligste byer. Hun har overnattet her sammen med datteren Angeles (9) etter at hun på formiddagen dagen før hørte at folk hadde begynt å samle seg på busstasjonen for å gå sammen mot USA.

Tanken om å flykte fra hjemlandet Honduras er ikke ny for Karla. Hun bestemmer seg for å bli med og pakker raskt sammen de få eiendelene de trenger under flukten.