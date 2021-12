A-magasinet Animasjonsfilm Slik vokste en ny gullalder for animasjonsfilmen frem

De har formet barndomsminnene våre. Nå opplever filmanimatørene en ny gullalder.



10. des. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Det beste med jobben min er å dra til Disneyland og se små barn kaste seg i armene på figurer som jeg har vært med på å skape. Det gir meg gåsehud, forteller animatør Kira Lehtomaki.

Hun har selv opplevd hvor uutslettelige inntrykk animasjonsfilm kan ha på et ungt sinn. Lehtomaki var tre år gammel da hun så «Tornerose» første gang. Alt som femåring hadde hun bestemt seg for å bli tegner for Disney. I dag er 39-åringen en av sjefanimatørene i Disney Animation og tilhører en voksende skare av animatører som jobber med å skape magi på det store lerretet.

