Psykolog Frode Thuen: Menn er mye bedre enn sitt rykte

Etter minst 30 kafé-dater har hun fått nye venner og elskere. Og hun har lært at menn er ærlige om hva de ønsker.

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

29. des. 2021 20:11 Sist oppdatert nå nettopp

Nå er jeg lei av denne forenklede fremstillingen av norske menn, at de er ute etter én ting. Og at kvinner er passive ofre, med råd om å knipe igjen til de vet om mannen er interessert. Jeg har vært på sjekkeapper i flere år, jeg har matchet med og chattet med haugevis av menn. Jeg har vært på minst 30 kafé-dater, fått nye venner, elskere, one-nights stands og forhold av ulik lengde. Men jeg er også blitt ghostet, hatt kjærlighetssorg og har ellers lært veldig mye.

Fremdeles har jeg ikke møtt en eneste «fuck-boy», eller mann som kun har vært ute etter én ting, og som ikke også har vært åpen om det på direkte spørsmål. Og ja – av og til har det endt opp i kortvarige affærer, uten av dette var intensjonen til noen av oss. Vi prøvde det ut, det var ikke «meant to be», og ingen sure miner. Og av og til har det vært klart at dette er en affære til felles glede og nytte, ren kroppslig nytelse. Heller ikke da noen sure miner.

De fleste ønsker seg et forhold

Mennene jeg har chattet med har vært ærlige om hva de har vært ute etter, og de aller fleste er ute etter et forhold. Selv de som sier rett ut at de bare ønsker en seksuell relasjon, er ofte ute etter noe stabilt.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

Som 49-åring har jeg temmelig grei markedsverdi, bare for å komme innom den også. Jeg får mange tilbud, også langt ned i alder. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de biologiske forklaringsmodellene, om at menn søker unge kvinner.