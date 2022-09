A-magasinet Frykt Slik blir du kvitt heisfobi

Han har hjulpet ut heisfaste som har skreket og slått seg til blods. Men da heismontøren selv ble sittende fast, reagerte han annerledes enn han hadde trodd.

Kristine Bølla Meiland Nedgården Journalist

Dan P. Neegaard Fotograf

14. sep. 2022 09:09 Sist oppdatert 6 minutter siden

I en bygård i Oslo, natt til en søndag, jobber heismontør Frode Stokke alene med en heis av den gamle typen. Vanligvis er de to, men i dag måtte han ta vakten alene.

Plutselig stopper heisen med Stokke inni. Det er ingen andre å kontakte i bygården. Følelsen av å stå fast setter seg som en klo i magen til den erfarne heismontøren. Panikken forteller ham at det ikke er noe han kan gjøre for å komme seg ut. Men han samler seg. Bruker verktøyet han har, og etter et kvarter klarer han å dirke opp døren og kravle ut.