Jeg elsker kjøkkenteknologi, og har mengder av det: Eltemaskin, induksjonstopp, oppskjærmaskin, steketermometer, inkubator, vaffeljern, stavmikser og ikke minst en ovn med termostat. Hvorfor? Fordi det gir meg kontroll. Matlaging på en hektisk hverdag uten en termostatstyrt ovn, fremkaller stressreaksjon.

Men når jeg virkelig skal lage god mat, velger jeg påfallende ofte å forlate all teknologien. Deigen eltes for hånd, prosessor byttes ut med morter, og jeg fyrer opp et bål eller en grill. Gleden over å lage mat er proporsjonal med nærheten til elementene.