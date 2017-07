Før: Naturmannen kunne ikke få nok av meg. Nå: Han har bedt om tre uker ferie fra meg.

Vi var ute på reportasjetur, en venn og jeg. I bilen på vei til oppdraget fortalte han at han hadde vært på klassefest dagen før, reunion fra videregående. Han sto og snakket med en fyr i baren og spurte slik man pleier når man ikke har sett eller snakket sammen på 20 år – ja, hvordan står det til, Geir?

Geir var fornøyd med jobben, i grunnen trivdes han veldig bra, både arbeidsoppgavene og kollegene var alle tiders, treningen gikk også fint. Geir var tidligere førstedivisjonsspiller i fotball, drev nå med terrengsykling, hadde også prøvd seg på triatlon og det hadde fungert overraskende greit, selv om han strevde med crawlingen, og han hadde jo ikke all verdens av tid til å terpe på teknikken, med to små unger, styreverv, full jobb og alt det der, men Geir virket fornøyd. Og samlivet, sa Geir, det suger. Ja, sa han, samlivet er så trøttsomt at jeg godt kunne tenkt å kverke meg selv innimellom.