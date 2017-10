Kong Harald maner til nøkternhet da A-magasinet er på besøk på Slottet for å snakke om et meget viktig tema: Humorens plass i kongegjerningen. Og i nordmenns liv.

– Humoren må komme naturlig. Det nytter ikke å gå rundt og pønske på at nå må jeg få inn det og det for at det skal bli morsomt, sier kongen.