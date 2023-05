Er det mulig å av-forelskelse seg?

Ekteskapet har begynt å slå sprekker, og han har forelsket seg i en kollega. Men han vil ikke såre kone og barn.

Jeg er en mann som, sett utenfra, lever et familieliv sikkert mange drømmer om. Men bak fasaden har jeg kjørt meg fast i en vond situasjon, og en klarer jeg ikke å komme meg ut av.

Forholdet vårt var svært bra i mange år, men etter at vi fikk barn begynte idyllen å slå sprekker. Uenighetene oss imellom ble tydeligere. Vi kunne starte krangler over småting, som aldri tidligere ville utløst noen konflikt. Jeg følte meg på mange måter svært dårlig behandlet. Det ble så uholdbart, at jeg for første gang tvilte på om forholdet kom til å holde. Midt oppi dette skjedde det noe på jobben, som gjorde at ting gikk fra vondt til verre.

For noen år tilbake begynte en tidligere bekjent på jobben min. Hun var ny og ukjent, så jeg var alltid imøtekommende og hjelpsom med praktiske ting i arbeidshverdagen. Dette satte hun nok stor pris på. Vi hadde rett og slett mye til felles, og det var hyggelig å ha noen å ta en pause med i løpet av arbeidsdagen. Samtaleemnene ble også dypere og mer personlige etter som tiden gikk. Vi delte mye fra våre liv, slik gode venner gjerne gjør. Slik gikk tiden, og det var ingen uedle hensikter bak dette – i alle fall ikke bevisst. Jeg var tross alt lykkelig gift, og hun var i et forhold.

Les Frode Thuens svar lenger ned: