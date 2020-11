«Plutselig slo han meg hardt i magen med knyttet hånd og slengte meg med voldsom kraft inn i veggen»

Under en heftig krangel slo samboeren henne så hardt at hun lå sjokkert tilbake. Kan hun stole på at det ikke vil skje igjen?

Frode Thuen Frode Thuen er professor i psykologi ved Høgskulen på Vestlandet.

Åge Peterson Illustrasjon

25. nov. 2020 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

For noen måneder siden var samboeren min voldelig mot meg, og nå er jeg veldig usikker på om jeg kan fortsette samlivet med ham. Det skjedde i en situasjon der vi begge var beruset – han riktignok mye mer enn meg.

Vi begynte å krangle om en filleting, men han hisset seg enormt opp og skjelte meg ut på det groveste. Da jeg prøvde å svare, slo han meg plutselig hardt i magen med knyttet hånd og slengte meg med voldsom kraft inn i veggen. Jeg segnet om på gulvet og fikk ikke frem et ord, så sjokkert ble jeg.

Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken.

Han ble nok sjokkert, han også. Han beklaget i alle fall med en gang, og sa at han ikke visste hva som hadde gått av ham. Og at han aldri hadde gjort noe lignende før. Samtidig unnskyldte han seg med at han hadde hatt mye å stri med i det siste, og at han var blitt så provosert av noe jeg sa da vi kranglet. Derfor hadde han dessverre tiltet fullstendig.