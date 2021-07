Foto: Tor Stenersen A-magasinet Portrettet Han var justisminister under 22. juli: – Jeg lyver hvis jeg sier at jeg ikke har følt skyld. Jeg ble jo en slags syndebukk. De første månedene etter 22. juli lurte han: Kommer jeg meg noensinne til hektene igjen? Vil jeg greie å finne tilbake til meningen med å utføre normalt arbeid?

Knut Storberget husker hvert eneste sekund. Han var på vei til hytta på Tolga i bil sammen med familien, klokken var litt over halv fire da telefonen ringte.

En voldsom eksplosjon i Regjeringskvartalet. Han forsto med én gang at det ikke ble noen hyttetur, og han ble satt av i Engerdal.

Mens han ventet på at lensmannen skulle plukke ham opp og kjøre ham tilbake til Oslo, fikk han øyenvitneskildringer over telefon:

Knuste vinduer og smadrede kontorer over flere etasjer. Glass og maltrakterte bygningsrester i tykke lag over bakken. Sot og røyk, istykkerrevne dokumenter svevende over himmelen.

Familien betraktet ham i bakspeilet da de forlot ham i Engerdal. Norges justisminister, alene langs veien, i sjokk og usikker på hva som ventet ham i Oslo. Senere sa de: «Akkurat da så du ut som verdens mest ensomme mann.»

