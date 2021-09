A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Foreldre ute i kulden Treåringen skyver pappa bort og vil bare være med mamma. Her er fire tips til utstøtte foreldre.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

Én time siden

Mannen kommer litt duknakket inn på kontoret mitt og synker ned i stolen. Det er åpenbart at han bærer på noe tungt. Og det som tynger ham, er en liten gutt som bare vil ha mamma. Ikke bare er det vondt for pappa å ikke få slippe til. Han blir stadig kritisert av kona for at han ikke bidrar nok. Han føler seg rett og slett parkert i egen familie – en mann som er ubrukelig og uønsket. Hva kan han gjøre for å komme inn i familielivet igjen?

De aller fleste barn går gjennom en fase der de velger den ene forelderen foran den andre. Ofte er det rundt treårsalderen at det står på som verst, og det er vanligvis forelderen av motsatt kjønn som blir den foretrukne. Det er i hvert fall ingen tvil om at små gutter ofte blir svært nær mamma og dytter pappa bort. «Ikke du, pappa!» blir et slags mantra som smeller mellom veggene når det skal bades, spises, kles på – ja, i alle de hverdagslige situasjonene. Men også pappa kan være den som favoriseres. Selv i familier med to samkjønnede foreldre ser vi ofte at den ene er mer populær enn den andre, spesielt i den fasen hvor de små barna utvikler selvstendighet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn