Noen filmer sementerer sin status som klassiker i det øyeblikket rulleteksten kommer på første kinovisning, mens andre sklir sakte inn i filmhistoriens bevissthet. Og så er det filmer som ikke ble helt som planlagt, som fikk en rotete vei fra manus via filmsjefer til publikum, men som i tiårene etter premièren stadig ser bedre og viktigere ut. Orson Welles’ Touch of Evil er en slik film. Og siden det nå er 60 år siden premièren i februar 1958, fortjener filmen en hyllest.

Regissøren Welles har ofte toppet kåringer av tidenes filmer med Citizen Kane, men for krim- og spenningsfans er denne noir-fortellingen fra 1958 så obligatorisk som du får det i sjangeren. Åpningsscenen, hvor en bombe plantes lydløst i en bil, er alene nok til å plassere Touch of Evil på listen over beste kriminalfortellinger.