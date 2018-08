1. januar 1989, klokken 06.00–06.20. Han sitter i stuen med et glass vin da han kjenner at det klikker for ham. Han reiser seg og går inn på soverommet, kikker ut av vinduet og ser drosjen som står parkert utenfor, med sjåføren ventende ved rattet. Oslomannen henter salonggeværet i klesskapet og skyter flere skudd mot bilen. To av skuddene treffer, heter det i dommen fra 1990.

I retten forteller mannen, som den gang var tidlig i 30-årene, at han hadde opplevd en «ubehagelig episode» i taxikøen på vei hjem etter å ha feiret nyttårsaften på byen: En drosjesjåfør avviste ham, men slapp i stedet inn passasjerer som snek i køen.