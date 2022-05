A-magasinet Konfirmasjon Fra konfirmanten (en sykt ærlig tale)

Jeg gleder meg sinnssykt mye til denne dagen er over.

2. mai 2014 21:56 Sist oppdatert 13 minutter siden

Kjære mamma og pappa, familie, slekt og venner. Tusen takk for at dere kom, selv om jeg ikke kjenner dere alle sammen.I alle fall ikke deg (var du mammas fetter?) som sitter der på hjørnet med kinnskjegg og lisseslips. Men jeg har skjønt at du synes karamellpudding er sykt godt. Og at du ikke har vært i konfirmasjoner på en stund. Eller at du går i altfor mange. Man får uansett ikke så mye for 250 kroner, akkurat.

