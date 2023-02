Psykolog Frode Thuen: Skjelt ut i vennemiddag

På en fest ble hans kone utskjelt av et vennepar. Hun har aldri fått en unnskyldning, så hvordan skal de gå videre?

27.01.2023 12:35

Takk for en fin spalte, som jeg leser med stor interesse. Nå håper jeg du kan hjelpe meg med følgende: Vi er noen vennepar i slutten av 40-årene, som har holdt sammen siden studietiden. Sist vi møttes ble det en diskusjon rundt bordet, hvor én kommer med et utsagn som de andre stiller spørsmål ved. Denne personen liker veldig dårlig å bli motsagt (det har skjedd ved flere anledninger tidligere) og hever stemmen, blir sort i øynene og begynner på en tirade mot min kone.

Etter hvert reiser ektefellen seg og slenger seg på med meget høy stemme, og det glir over i utskjelling. Vi andre prøver å roe ned situasjonen, men det ender med at de to forlater selskapet. Resten av oss sitter lamslåtte og sjokkerte igjen, enige om at dette var helt uakseptabel oppførsel.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

