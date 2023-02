A-magasinet Vinskolen Vinskolen: Tre uker i kø for vin

Når Vinmonopolet slipper eksklusive viner fra Burgund, ligner det Hunger Games mer enn vinhandel. Her er svar på alt du lurer på om Burgund-slippet.

07.02.2023 15:28

Allerede 12. januar fikk jeg tilsendt bilde av det første oppslåtte teltet på Aker brygge. Hvem i all verden finner på å overnatte ukevis, i minusgrader, foran Vinmonopolet? Ganske mange, skal det vise seg.

For når viner fra Burgund i 2020-årgangen slippes, handler det om mer enn bare god vin. Sentrale elementer i slippet handler også om tilgang, penger, posisjon og status.

1. Hva er egentlig Burgund?

Burgund er et av verdens aller fremste vinområder. De lager rødviner på druen pinot noir og hvitviner på chardonnay. Men selv om Burgund er et relativt lite landområde, fremviser vinene herfra et vell av nyanser.

Nettopp dette at vinene tar smak fra sitt voksested, og viser det særlig tydelig i Burgund, gjør vinene interessante utover det å være en behagelig smaksopplevelse. De bærer ledetråder som lar entusiastene snuse seg frem til årgang, produsent og kommune.

Fakta Burgund-slippet Drøye 36.000 flasker med røde og hvite viner fra Burgund 2020-årgangen slippes fra Vinmonopolets 12 spesialbutikker torsdag 9. februar. Prisene er høye, volumene små. Flere varer er kvotert. Det er ventet at vinene selges hurtig. Siden varene kun er tilgjengelig for fysisk kjøp i butikk første døgnet, vil det bli kødannelser utenfor flere butikker. Resterende produkter er tilgjengelig for salg på Vinmonopolets nettsider fra kl. 8 påfølgende dag. Vis mer

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.

