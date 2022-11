A-magasinet Siste ord Guro Hoftun: Hverdagens Powerwomen Dette er tusen millioner takk til alle de bra, voksne damene.

Guro Hoftun Forfatter og journalist

Lars Fiske Illustratør

I går 08:53

Kjære Astrid med det korte håret og de bifokale brillene. Du som sykler til jobb i allværsjakke, pusser brillene med den lille kluten du har i etuiet, setter på kaffetrakteren, bestiller en bukett til renholdsassistenten som har mistet faren sin, før du sender innkallelse til medarbeidersamtaler.

Kjære Turid, du som strikker gensere og luer til barna til han som forlot deg til fordel for den yngre kvinnen. Sist helg satt du barnevakt hjemme hos dem, slik at han og den nye kunne gå ut med venner. «Fordi de yngste ungene hans er våre barns søsken», sier du til venninner som ikke forstår at du kan være så grei.