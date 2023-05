Psykolog Frode Thuen: Driver han med «gaslighting»?

Prøver han bevisst å få henne til å tvile på sin egen virkelighetsoppfatning?

31.05.2023 15:43

Vi er et lykkelig og stabilt samboerpar i slutten av 30-årene, men samboeren min har et karaktertrekk som begynner å plage meg mer og mer. Han er veltalende og engasjert, noe som er utgangspunkt for mange gode og interessante samtaler. Problemet er at det av og til virker som om en bryter skrus på. Da blir han plutselig svært bastant og anklagende overfor meg.

Ett eksempel kan være at jeg tar opp tråden fra en samtale vi nylig har hatt, hvor han bestrider at vi noen gang har pratet om dette før. Til tross for at jeg kan vise til hans argumenter eller løsningsforslag fra den nevnte samtalen. Mer alvorlig er det, når han hevder at jeg har sagt eller lovet noe jeg absolutt ikke kan huske å ha gjort. Som da han uten mitt samtykke, fortalte en felles venn noe personlig om meg. Da jeg konfronterte ham med det, hevdet han at jeg hadde sagt at det var helt greit at han fortalte det videre. Jeg nekter imidlertid for at jeg noensinne har sagt det.

I begynnelsen av forholdet ble jeg tatt på sengen av slike situasjoner. Jeg er konfliktsky og medgjørlig, og jeg bortforklarte det for meg selv med at jeg hadde husket feil eller vært uklar. Eller kunne det være at han bare tullet med meg? I senere tid har jeg derimot vært mer bevisst når dette skjer, og mange biter falt på plass da jeg for en tid siden leste om begrepet gaslighting. Kan det være dette jeg blir utsatt for?

Les Frode Thuens svar lenger ned: