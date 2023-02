A-magasinet Portrettet Thomas Korsgaard: – Hjemme hos oss brukte vi minst mulig tallerkener. For å unngå oppvask.

Thomas Korsgaard var i starten av 20-årene da han tok den litterære scenen i Danmark med storm. Med en bok om vokse opp i moderne fattigdom.

23.02.2023 12:15

Thomas Korsgaard var 22 år. Han hadde nettopp debutert som forfatter med romanen «Hvis det skulle komme et menneske». Nå var han invitert til den årlige litteraturfestivalen på Louisiana utenfor København. Etter at han hadde lest et utdrag fra boken sin, kom en eldre kvinne bort til ham. Hun grep ham i armen og sa:

– «Tenk å vokse opp i et sånt hjem!»

