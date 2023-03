Det går fortsatt an å bygge lagånd med klærne på.

09.03.2023 10:13 Oppdatert 10.03.2023 13:48

– Hæ, skal dere ikke være med? spurte kollega 1.

Selv trippet han som en utålmodig unghingst i kontorlandskapet. Vintersolen slo lavt inn. Bagen dinglet over skuldrene. Han holdt den med to fingre. Det er ikke stort man trenger for å kle seg halvnaken.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn