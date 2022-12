A-magasinet Årets bortforklaringer 2022 Det er forskjell på en Jaguar og en leiebil fra Rent-A-Wreck, men det har null og niks med kvinnehelse å gjøre. Og selv om seminarer er viktige, hadde Oslo kommune ingen planer om å betale 93.000 kroner for 12 flasker prosecco.

Privatklinikken Nomi Oslo satte seg et hårete mål. Den skulle bli «Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin». Med på laget var Vanessa Rudjord (46), Synnøve Skarbø (51) og Pia Tjelta (45), solide navn innen drama, podkast og mye annet.

«Vi ønsket et sted som kan følge oss over tid, og passe på at vi eldes som en Jaguar E-type og ikke noe fra Rent-A-Wreck», uttalte Vanessa Rudjord i en pressemelding om Nomi Oslo.

