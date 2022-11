A-magasinet Matskolen Matskolen: Gyllen melk

I mangel av sol på kroppen kan vi ha sol i koppen.

7. november 2022

Jeg vokste opp med ideen om at gurkemeie var juksesafran, med lite og lett ubehagelig smak. I likhet med de fleste andre vokste jeg også opp med krydder som var kjøpt inn før jeg ble født. Det er et dårlig utgangspunkt, også for gurkemeie. Denne lille, knallgule roten har en kompleks og krevende smak. Noen anser den også som et lite medisinskap.

Gurkemeiesortene varierer fra de lyse gule til de dype oransje, alt etter hvor i India de kommer fra: Lakadong, Madras eller Aleppey. Nå får du kjøpt roten fersk i mange butikker. Da kan du rive den rett i gryten. Som med det meste annet får du det du betaler for: Så ikke gå for det billigste!

