Vinskolen: Lagspillerne

Noen løfter og heier på andre, helt uten å forvente applaus tilbake. Det finnes viner med lignende egenskaper. Nå er det på tide med en velfortjent hyllest.

22. november 2022

Mønsteret er tydelig når du først begynner å legge merke til det.

De vinene folk har hørt mest om, har alle en distinkt personlighet. Enten er druen slik at de fleste raskt kan trene seg opp til å gjenkjenne den, også når de ikke vet hva som er i glasset. Eller så er smaken konsentrert og ganske intens. Som du sikkert allerede vet, tilfører lagring på eikefat vinen nye lag av duft og smak. Men slike tønner koster. Mye. Derfor kjennes duftene av vanilje, krydder eller toast gjerne tydeligst i viner med høyere pris. Stjernene fyller med andre ord ganske mye. Om de hadde vært folk, kunne vi sagt om dem at «de kan ta et rom».

Flott det, i passelige porsjoner. I dag vil jeg likevel hylle de smakene som ikke overtar i munnhulen din, men snarere støtter og løfter maten du har på tallerkenen. Lagspillerne, vinene med dempet personlighet, som sikrer suksess på kjøkkenet. Hva kjennetegner egentlig dem?

Smaker som vokser

I begynnelsen foretrekker mange smaker som virkelig «smeller» i munnhulen. Hvis du tenker tilbake på hva du drakk tidlig i tjueårene, tipper jeg smakene var tabloide og antagelig søte. Men så skjer det noe med smaksmodningen. De fleste voksne begynner etter hvert å foretrekke mer dempede smaker, og ikke minst mindre sødme.

