Jeanette Roede: – More is more! Jeanette Roede (50) hadde shoppestopp ett år. Og favorittkåpen har hengt med henne i snart 20 år.

30.03.2023 10:46

Jeanette Roede (50) Hvem: Selvstendig næringsdrivende, medeier i selvhjelpsappen lifeness.no Hva: Odd Molly-kåpen

Ekskjæresten til broren min drev butikken Chicas Og Venner på Majorstuen. Jeg falt pladask for en rosa kåpe. Med masse broderier, paljetter og dusker.

Her snakker vi more is more!

Det er snart 20 år siden jeg kjøpte kåpen, og jeg har brukt den så mye at den begynner å bli slitt. Men jeg holder den i orden og vil aldri kaste den.

Kåpen er en Odd Molly-design, med pent snitt. Den svinger litt ut. Jeg retter meg opp når jeg tar den på, bærer den med en god holdning og føler meg skikkelig fin i den. Å ha den på, gjør noe med hele innstillingen min.

Jeg bruker plagget både til hverdags og fest. Vår, høst og vinter. Etter som årene går, er jeg blitt mer bevisst på å kjøpe færre ting, men med god kvalitet. Jeg er bevisst på klærnes sosiale bærekraft og hvilke fotavtrykk de gir.

Så synes jeg det er fint når klær, et møbel, et smykke eller et bilde har en historie. Jeg liker å omgi meg med historier fra mine egne opplevelser og mitt eget liv. Da blir det ikke bare et plagg eller gjenstand, men en hel fortelling.

For en tid tilbake hadde jeg shoppestopp i ett år. Det ga meg veldig mye mer tid. Når jeg ikke tittet i butikker, så jeg Oslo med andre øyne og fikk mange verdifulle opplevelser.

Jeg sprakk ikke, men: Jeg kom over en drakt i den klassiske Grete Roede-fargen rødt, som jeg hadde lett etter i flere år. Den bare måtte jeg ha!