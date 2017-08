Hardangervidda og fottur med barn, de løper rundt, hoier og klatrer på steiner, du er voksen, du sier: spar på kreftene, vi har langt igjen, de ser på deg med tomt blikk, de tenker: æsj, så kjedelig han er, vår far, den gamle knekten, dere går videre, de små psykopatene blir slitne igjen, de legger seg ned, hviler i tre minutter før de begynner å kaste lav og klatre på nye steiner, dere går, dere stopper, den ene er sulten, den andre er mett, den sultne spiser, den mette nekter, du sier: alle må spise samtidig, den mette nekter, dere går videre og så er den mette sulten og du spør den som var sulten for ti minutter siden om ikke også den kan spise litt, men den som var sulten for ti minutter siden er fortsatt mett og nekter å spise, men den er derimot varm, veldig varm, så den mette tar av seg jakken og du spør om ikke den sultne også skal ta av seg jakken, så får dere gjort det en gang for alle, men den sultne er ikke varm, men kald og tar på lue og hansker, dere går, og så blir den kalde skrekkelig varm, ansiktet er rødt, og den varme river av seg jakke og lue og hansker, illsint, og nå er den varme blitt kald og sulten og du er sulten selv, det tar på, dette, og du er iskald av all stillstanden og du snur deg og ser mørke skyer bak fjellene i nord, så dere slår opp teltet og kryper inn, det er trangt, du ligger i midten, det er en fordypning akkurat der, og i løpet av natten får du psykopatene over deg, de spreller og snorker og vrir seg og sparker, du ligger under dem, og du tenker på livet og på fjellet og på regnet som knatrer mot teltduken, så sovner du og når du våkner er psykopatene allerede våkne, blide og uthvilte, passe sultne og perfekt temperert, du hører ingen regndråper på teltduken lenger og når du åpner glidelåsen ser du fjellstøvlene i lyngen, fire små og to store, og bakenfor ligger vannet og moreneryggene og en stor, blå himmel.

En tur over Hardangervidda er ikke bare en fottur i vakker natur, den er også en påminnelse om vår egen fortid, om mennesker som har gått her før oss, for hundre, fem hundre, tusen år siden, bønder og jegere og handelsmenn og geistlige, mellom Vestlandet og Østlandet, Sørlandet og Trøndelag.