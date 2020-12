Line Hårklau Han starter med å tegne ut formen med blyant. Deretter er det høvling, pussing og damping. Resultatet bruker han i bakken Torje Bjellaas lager sine egne ski Han holder et eldgammelt håndverk i live A-magasinet Aktiv Torje Bjellaas lager egne treski. Materialet er hentet i dalen han går topptur fra om vinteren.

Torje Bjellaas lager sine egne treski. Materialet er hentet i dalen han går topptur fra om vinteren.

Du må kanskje være ekstra dedikert for å lage dine egne ski, vedgår Torje Bjellaas. Han står i garasjen med to tykke planker av ask mellom hendene.

– Men det er noe med prosessen, forklarer vossingen, bosatt i Jølster.

Bjellaas starter med å tegne ut formen på skien. Han bruker en selvlaget treski som mal og streker med blyant rundt. Så tar han øksen fatt og hugger bort det som er utenfor streken. Deretter venter høvling, pussing og damping. Testing og justering.

Glem de lange, smale skiene som dekorerer hytteveggene rundt omkring, disse skal flyte gjennom telemarksvinger i fjellsidene utenfor døren og formes deretter. Raus bredde og godt med innsving.

– Jeg tror flere blir overrasket over at er det så lett og så artig, og at det er mulig å lage ski akkurat slik som du vil ha dem.

