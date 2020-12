Hun føler seg som en selskapsdame i pensjonisttilværelsen hans

Han sier han ikke bryr seg om henne, men han søker henne stadig opp på nettet. Og blir sint når kona tar det opp.

Åge Peterson

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

Nå nettopp

Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken.

Jeg hadde en harmonisk og fin singeltilværelse etter et langvarig ekteskap som hadde tatt slutt noen år tidligere. Men så dukket kjærligheten opp på ny, og jeg ga den selvsagt en sjanse.

Mannen jeg falt for, har en mer broket fortid enn det jeg har, med flere samlivsbrudd bak seg. Det siste bruddet var spesielt opprivende og vondt. Han måtte blant annet ha psykologhjelp for å komme seg videre. Det er mange år siden dette forholdet tok slutt. Derfor ble jeg veldig overrasket da jeg oppdaget at han ved flere anledninger hadde sendt meldinger til eksen, der han skrev at han ønsket å treffe henne.

Jeg reagerte kraftig på dette, men hans forsvarte seg med at han hadde behov for å få en forklaring på hvorfor forholdet hadde tatt slutt. Det hadde han nemlig aldri fått.