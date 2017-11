NEW YORK (Aftenposten): Vi sto og tørrpratet litt mens vi ventet, mannen og jeg. Vi var på jobb begge to, han på offisielt oppdrag for den norske stat, jeg som journalist. Samtalen penset inn på Think, elbilen som ble produsert i Norge på nittitallet. Tenk hvor den kunne vært i dag, hvis selskapet ikke hadde blitt solgt og flagget ut, sa jeg.

Men mannen var uenig. Problemet med Think, sa han, var ikke at selskapet ble solgt eller ikke satset nok. Problemet var utseendet. Den var for stygg.