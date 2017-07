Synnøve Nesse sitter på Norges Handelshøyskole i Bergen og skriver på doktoravhandlingen om kriseledelse. Utenfor vinduet skinner solen, men været er kaldere enn vanlig i Bergen. Det er januar 2013, og displayet på mobiltelefonen blinker foran henne.

I den andre enden presenterer en av Statoils toppsjefer seg. Han forteller rolig «at det er en beredskapssituasjon her nå». Han bruker ordet gisler, forklarer at gassanlegget i In Amenas er under angrep, og at det er «ondsinnet». Mannen avslutter med et spørsmål: Kan hun komme til Stavanger der Statoil har sitt hovedkontor?