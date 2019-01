Innimellom er det litt stusslig å være ansatt hos seg selv. Riktignok vil jeg legge til at vinutvalget i Tennis Media AS er strålende. Men av og til hadde det vært fint å ha et pauserom å gå til. Kolleger å skravle med. Betroelser ved kaffemaskinen. En gang savnet jeg det så mye at jeg påtok meg å arrangere vinlotteriet på jobben til mannen min jobb. Det var en suksess. Her er hva jeg lærte:

1. Vinlotteri handler ikke egentlig om vin, men overraskelse og forventning. Det er derfor viktig at du alltid byr på viner de fleste ikke allerede har smakt.