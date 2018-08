Hun het Maud, etter Norges dronning, og selv om noe av kroppen hennes stakk opp fra isen og snøen, lå det aller meste skjult i kaldt vann. Slik hadde Roald Amundsens juvel av en båt ligget i over 80 år etter at hun sank i Cambridge Bay i Canada. Kunne hun heves, berges og komme hjem til Norge? For å få visshet trengte Jan Wanggaard sårt å se henne slik hun lå.

Å lære nye ting har alltid falt lett for Wanggaard. Så han lærte seg å dykke. «Her ligger jo en hel båt», tenkte han første gang han så henne, sommeren 2011. Maud ble i sin tid bygget for det som i dag tilsvarer over 21 millioner kroner. Nå: For en affeksjonsverdi, for et fysisk bevis på Norges historie!