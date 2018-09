Torsdag morgen denne uken satte Per Petterson seg i sin Ford Mondeo, den tredje i rekken, og dro til et hemmelig sted utenfor Norge. Den 66 år gamle forfatteren tok med seg en mobiltelefon bare noen utvalgte har nummeret til, som de to voksne døtrene og Oktobers forlagssjef. De vet at de kan benytte seg av det «om det er dødsfall i familien». For å sette det litt på spissen.

Årsaken til det som må kunne betegnes som en slags flukt er 295 boksider Petterson har brukt seks år på å skrive. Midt i en setning kom tittelen: Menn i min situasjon. Nå er Per Petterson i en situasjon der han behøver å forsvinne i noen uker sammen med kona Pia, for han føler, også med en smule stolthet, at forlaget nærmest «hyper» boken, hans tiende siden han debuterte som 35-åring.