I helgen møtte jeg en hel gjeng flotte damer i foreningen med det nokså gammeldagse navnet Norske Kvinners Sanitetsforening. Ja, det er de med fastelavnsrisene, de som strikker. Nå for tiden er de ikke gamle strikkedamer, men unge, entusiastiske kvinner som samler inn penger til unge asylsøkere og kvinnehelse, for eksempel.

Og for en stemning! For en glede! 150 damer som låt som de var 5000, dette var damer som virkelig strålte. Hvor får de denne energien fra? Jo, sa de, den får de fordi de gjør noe meningsfullt sammen, uten å ta penger for det. De får gjøre en forskjell. De får gjøre verden litt bedre, og ha fokus på andre enn seg selv.