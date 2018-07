Hun husker at hun er så sulten at det gjør vondt i magen. Rett bortenfor henne, langs veien i den afrikanske landsbyen, står en kvinne og lager mat som selges til forbipasserende. Hun husker at det er umulig for henne å kjøpe noe. Hun har ingen penger. Det er fortsatt helt tydelig for henne at det kommer en sort bil kjørende, og at en fremmed mann ruller ned vinduet.

Han kaster ut en bunke med sedler som flyr gjennom luften, før de lander på bakken og folk kommer løpende. Hun husker at hun plutselig er omringet av mennesker. De kjemper om pengesedlene, og hun er så liten at hun forsvinner i mengden. Til slutt klarer hun å få tak i noen av sedlene.